Etwa 400 Menschen protestieren gegen Auftritt von Netrebko

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Auftritt der in Russland geborenen Sopranistin Anna Netrebko im Rahmen der Maifestspiele haben mehrere Hundert Menschen vor dem Hessischen Staatstheater in Wiesbaden protestiert. Am Samstagabend hatten sich etwa 400 Demonstranten für rund fünf Stunden versammelt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dabei sei alles friedlich geblieben, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Schon bei einem Auftritt Netrebkos bei den Maifestspielen 2023 in Wiesbaden hatte es Proteste gegeben. Wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin war sie nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 in die Kritik geraten.