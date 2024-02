Auftritte von Malkovich und Netrebko bri den Maifestspielen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim geplanten Spielplan der Internationalen Maifestspiele in Wiesbaden soll es trotz des vorzeitigen Endes der Intendanz von Uwe Eric Laufenberg keine Abstriche geben. Wie das Theater am Montag mitteilte, obliegt die künstlerische Durchführung des Festivals einem mehrköpfigen Team aus der Leitungsebene des Staatstheaters. Nach längeren Streitigkeiten hatte Laufenberg das Haus im Januar verlassen. Zum Beginn der Spielzeit 2024/25 werden die neuen Intendantinnen Dorothea Hartmann und Beate Heine erwartet.

Die Internationalen Maifestspiele werden am 1. Mai mit einer Premiere von «Falstaff» eröffnet, einer Oper von Giuseppe Verdi. Im Verlauf des Festivals bis 31. Mai wird für drei Vorstellungen der amerikanische Schauspieler John Malkovich auf der Bühne des Großen Hauses stehen, wie die Organisatoren ankündigten. Malkovich spielt in einer Inszenierung von Bernard-Marie Koltès’ «In the Solitude of Cotton Fields» («In der Einsamkeit der Baumwollfelder»).