Analyse einstiger Querelen am Staatstheater Wiesbaden läuft

Der SPD-Minister sagte am Mittwoch zu der Unternehmensberatung in dem Theater, ihre Arbeit dauere an: «Da werden wir Ihnen nach dem Sommer sicherlich Rede und Antwort stehen können.» Im Zuge der Streitigkeiten in früheren Monaten war in dem defizitären Haus in der hessischen Landeshauptstadt auch eine Reihe geplanter Vorführungen abgesagt worden. Das prächtige Staatstheater mit neobarocker Architektur zählt fünf Sparten und mehr als 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.