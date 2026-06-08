Etwas Sonne am Montag – sonst viel Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen zeigt sich das Wetter zum Wochenbeginn zunächst noch freundlich. Gegen Abend ziehen jedoch Wolken auf, und es setzt Regen ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in den nächsten Tagen gebe es immer wieder Schauer.

Nachdem sich örtliche Nebelfelder am Montagmorgen aufgelöst haben, wird es heiter. Im Tagesverlauf ziehen zunehmend Wolken auf, bevor am Abend Regen einsetzt. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es, laut DWD, Schauer, teils mit Gewittern. Auch am Dienstag regnet es immer wieder, sonst bleibt es bewölkt. Vor allem im Norden kann es auch Gewitter geben. Es kühlt ab auf 16 bis 29 Grad, im Bergland hat es ungefähr 13 Grad.

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