Wettervorhersage

Viel Regen zu Beginn der Woche – ab Donnerstag Sonne

Bis Donnerstag bleibt das Wetter in Hessen ungemütlich – aber dann wird es endlich sommerlich. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen von bis zu 29 Grad.

Die nächsten zwei Tage brauchen die Menschen in Hessen noch einen Regenschirm. Foto: Boris Roessler/dpa
Die nächsten zwei Tage brauchen die Menschen in Hessen noch einen Regenschirm.

Offenbach (dpa/lhe) - Die ersten Tage der Woche bleiben in Hessen regnerisch und ungemütlich, bevor ab Donnerstag wieder sommerliche Temperaturen erwartet werden. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Dienstag setzt im Laufe des Tages Regen ein, im Osten kann es auch Gewitter geben. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 17 und 19 Grad, in höheren Lagen bleibt es kühler. In der Nacht kann es, laut DWD, bis auf sieben Grad abkühlen. 

Auch am Mittwoch gibt es immer wieder Schauer, teils auch Gewitter mit Starkregen und Hagel. Erst gegen Donnerstagnachmittag bleibt es größtenteils trocken. Die Sonne zeigt sich und die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. Der Freitag wird dann sommerlich: mit einem wolkenlosen Himmel bei 26 bis 29 Grad.

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