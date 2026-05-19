Viel Regen zu Beginn der Woche – ab Donnerstag Sonne

Offenbach (dpa/lhe) - Die ersten Tage der Woche bleiben in Hessen regnerisch und ungemütlich, bevor ab Donnerstag wieder sommerliche Temperaturen erwartet werden. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Dienstag setzt im Laufe des Tages Regen ein, im Osten kann es auch Gewitter geben. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 17 und 19 Grad, in höheren Lagen bleibt es kühler. In der Nacht kann es, laut DWD, bis auf sieben Grad abkühlen.

Auch am Mittwoch gibt es immer wieder Schauer, teils auch Gewitter mit Starkregen und Hagel. Erst gegen Donnerstagnachmittag bleibt es größtenteils trocken. Die Sonne zeigt sich und die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. Der Freitag wird dann sommerlich: mit einem wolkenlosen Himmel bei 26 bis 29 Grad.