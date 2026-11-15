Etwas Sonne vor stürmischem Wochenbeginn im Südwesten
Am Sonntag dürfte es immerhin ein paar Stunden lang trocken bleiben und auch Sonne geben. Doch dann wird es zum Wochenstart stürmisch. Und zeitweise sehr regnerisch.
Stuttgart (dpa/lsw) - Den Menschen in Baden-Württemberg stehen mit Blick auf das Wetter eher ungemütliche Tage bevor. Nach leichtem Regen am Sonntagvormittag soll es nachmittags wieder niederschlagsfrei sein, ab und zu soll die Sonne hervorkommen, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Die Höchsttemperaturen reichen demnach von 8 Grad in Oberschwaben bis zu milden 15 Grad im Breisgau.
Stürmischer Wochenbeginn
Zum Wochenanfang werde es dann aber sehr stürmisch, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. In der Nacht zum Montag regne es zeitweise kräftig, im Westen seien einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Montag sei es dann unbeständig mit häufigen Regen-, Graupel- und vereinzelt auch Gewitterschauern.
Nachmittags und abends soll sich das Wetter dann vom äußersten Süden des Landes her beruhigen. Es soll auflockern und nur noch vereinzelte Schauer geben. In Schwarzwaldhochlagen rechnet der DWD mit schweren Sturmböen, am Feldberg gar mit orkanartigen Böen.
Dienstag soll es unbeständig und stürmisch werden. Vorübergehend soll es kräftig regnen, auch Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 9 Grad an der oberen Donau und bis zu 17 Grad am Oberrheingraben. Im Bergland sind erneut schwere Sturmböen möglich. In exponierten Lagen sind laut DWD Unwetter durch orkanartige Böen und Orkanböen wahrscheinlich.