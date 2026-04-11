DWD-Vorhersage

Wann sich am Wochenende die Sonne in Baden-Württemberg zeigt

Die Menschen im Südwesten können sich am Wochenende auf Sonne freuen. Allerdings nur an einem Tag. Bei den Temperaturen gibt es einen deutlichen Umschwung.

DWD: Zunächst viel Sonne am Samstag. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
DWD: Zunächst viel Sonne am Samstag. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer sich am Wochenende in Baden-Württemberg nach Sonne sehnt, der sollte am Samstag besser nicht allzu lange im Bett bleiben. Zwar soll es tagsüber zunächst viel Sonne geben, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Im Laufe des Nachmittags und zum Abend ziehen von Westen her jedoch dichtere Wolkenfelder auf. Örtlich kann es zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Vor allem im Südschwarzwald ist ab dem Abend Starkregen möglich.

Bis zu 24 Grad am Samstag

Die Höchstwerte am Samstag erreichen 18 Grad im Bergland und im Nordosten des Landes. Am südlichen Oberrhein können die Temperaturen auf bis zu 24 Grad klettern. Es herrscht schwacher bis mäßiger Ostwind mit frischen Böen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Deutlich unfreundlicher wird es am Sonntag: Der Himmel bleibe stark bewölkt bis bedeckt, teilte der DWD mit. Zeitweise regne es. Auch mit den sommerlichen Temperaturen ist erst einmal wieder Schluss, es wird deutlich kühler. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 14 Grad im Bergland und im restlichen Teil des Landes bei etwa 12 Grad.

Auch am Montag kann es laut DWD örtlich regnerisch werden. Im Osten Baden-Württembergs bleibt das Wetter jedoch überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zum Wochenstart bei 9 Grad im Bergland, 14 Grad im Raum Stuttgart und erreichen bis zu 16 Grad an der Tauber.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wo es am Wochenende in Baden-Württemberg schneien soll
DWD-Vorhersage

Wo es am Wochenende in Baden-Württemberg schneien soll

Zuletzt gaben sich Sonne und Regen die Klinke in die Hand. Am Wochenende soll es in Teilen Baden-Württembergs wieder schneien. Aber reicht das auch für Wintersport?

12.03.2026

Wochenende bringt Sonne und bestes Grillwetter
Wetterausblick

Wochenende bringt Sonne und bestes Grillwetter

Sonne satt statt graue Wolken: Am Wochenende klettern die Temperaturen im Südwesten auf bis zu 29 Grad.

11.07.2025

Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen im Südwesten
Wetter

Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen im Südwesten

Der Frühling kommt langsam: Viel Sonne und mildes Wetter bringen die nächsten Tage mit sich.

03.03.2025

Wetter

Wochenende mit Sonne und milden Temperaturen

Bevor das Wetter wieder etwas kühler und regnerisch wird, heißt es an diesem Wochenende: Sonnenschein tanken. 19 Grad sind der Vorhersage zufolge im Südosten möglich.

09.03.2024

Wetter

Viel Sonne am Wochenende - Temperaturen um die 30 Grad

Bis 32 Grad werden am Wochenende erwartet. Im Westen soll es besonders warm werden. An der Nordsee und im höheren Bergland ist es dagegen etwas kühler.

09.06.2023