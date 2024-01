Etwas weniger Besucher im Freilichtmuseum Hessenpark

Neu-Anspach (dpa/lhe) - Die Besucherzahlen des Freilichtmuseums Hessenpark in Neu-Anspach sind im Jahr 2023 leicht gesunken. «Natürlich ist uns ein Plus lieber», sagte Museumsdirektor Jens Scheller am Mittwoch. «Doch mit diesem minimalen Rückgang können wir ebenfalls gut leben.» Insgesamt wurden rund 223.920 Gäste gezählt und damit 2,7 Prozent weniger als im Jahr 2022. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es rund 238.000 Besucher gewesen.

Im Hessenpark können über 100 historische Gebäude aus dem ganzen Bundesland besichtigt werden, die in dem seit 50 Jahren bestehenden Freilichtmuseum wieder aufgebaut wurden. Das Jubiläum soll in der neuen Saison, die am 1. März beginnt, mit mehreren Aktionen gefeiert werden. Im Winter hat das Museum nur an den Wochenenden geöffnet.