Etwas weniger Umsatz im hessischen Gastgewerbe

Die Zahl der Beschäftigten im gesamten Gastgewerbe in Hessen nahm 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent zu. Dabei stieg die Mitarbeiterzahl in der Gastronomie um 5,3 Prozent und in der Beherbergung um 5,8 Prozent. Befragt wurden stichprobenartig Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 165.000 Euro.