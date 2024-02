Tourismus in Hessen verzeichnet 2023 zweistelliges Plus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Tourismus in Hessen hat 2023 weiter Fahrt aufgenommen - lag aber noch unter Vor-Corona-Niveau. Die Hotels, Pensionen und Gasthöfe meldeten im zurückliegenden Jahr knapp 15 Millionen Gäste und damit ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zu 2022, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg demnach im gleichen Zeitraum um 13 Prozent auf fast 33,7 Millionen. Verglichen mit dem Jahr 2019 verringerte sich die Gästezahl dagegen den Angaben zufolge um 6 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 5 Prozent.