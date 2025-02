Hessen gewinnt als Reiseziel an Beliebtheit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Tourismus in Hessen hat sich 2024 nach dem Einbruch der Zahlen in der Corona-Pandemie weiter erholt. Im vergangenen Jahr registrierten die Beherbergungsbetriebe 15,6 Millionen Gäste und damit 4 Prozent mehr als 2023, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Summe der Übernachtungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf fast 34,8 Millionen. Die Zahlen lagen 2024 laut Landesamt jeweils nur noch rund zwei Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019.