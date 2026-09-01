Termin im Herbst vom Tisch

Eurobike nicht zeitgleich mit Kölner Fahrradmesse

Die Frankfurter Fahrradmesse Eurobike sollte eigentlich in den Herbst verlegt werden. Doch der Veranstalter hat sich aus guten Gründen von seinen ursprünglichen Plänen verabschiedet.

Auch künftig soll die Fahrradmesse Eurobike im Sommer stattfinden. (Foto:Archiv) Foto: Andreas Arnold/dpa
Auch künftig soll die Fahrradmesse Eurobike im Sommer stattfinden. (Foto:Archiv)

Frankfurt/Main (dpa) - Die angeschlagene Fahrradmesse «Eurobike» wird doch nicht in den Herbst verlegt. Entgegen früherer Ankündigungen soll die 35. Ausgabe nicht im September, sondern wie bislang gewohnt im Frühsommer in Frankfurt über die Bühne gehen. Der Veranstalter Fairnamic kündigte für den 30. Juni bis 2. Juli 2027 ein auf drei Tage verkürztes Messeformat an, das wie bislang im Jahrestakt stattfinden soll. Hier war eigentlich ein Wechsel auf einen Zweijahresrhythmus angekündigt worden.

Die Eurobike vermeidet damit die direkte zeitliche Konkurrenz zur neuen Fahrradmesse «towards tomorrow - European Bike Show» vom 6. bis zum 8. September 2027 in Köln. Diese Veranstaltung hat der Zweiradindustrieverband ZIV zusammen mit der Kölner Messegesellschaft als «internationale Weltleitmesse» angekündigt. Zuvor hatte der ZIV die Zusammenarbeit mit der Eurobike aus strategischen Gründen aufgekündigt. 

Eurobike-Chef Ferger vermeidet zeitgleichen Messetermin mit Konkurrenz-Veranstaltung. (Foto: Archiv) Foto: Andreas Arnold/dpa
Eurobike-Chef Ferger vermeidet zeitgleichen Messetermin mit Konkurrenz-Veranstaltung. (Foto: Archiv)

Mit der Terminierung reagiere man im Sinne der Branche auf geänderte Markt- und Wettbewerbsbedingungen, erklärte Fairnamic-Geschäftsführer Philipp Ferger. Die Eurobike musste in den vergangenen Jahren deutliche Rückgänge bei Besuchern und Ausstellern hinnehmen. Das neue Format soll sich stärker auf das Fachpublikum konzentrieren und wird auf das östliche Messegelände verlegt, das näher an der Innenstadt liegt.

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