Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Spieler aus dem Raum Stuttgart hat den Eurojackpot geknackt und zehn Millionen Euro gewonnen. Der Mann hatte die fünf Gewinnzahlen 22, 32, 35, 36 und 40 und dazu beiden richtigen Eurozahlen 3 und 9 richtig getippt, wie eine Sprecherin von Lotto BW sagte. Die Ziehung hatte am Dienstagabend stattgefunden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.