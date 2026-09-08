Europa-Park erstattet Anzeige wegen Fake-Ticketverkäufen
Betrügerische Websites bieten Fake-Tickets für den Europa-Park an. Der Park reagiert und gibt Tipps für Besucher.
Rust (dpa/lsw) - Der Europa-Park warnt vor gefälschten Ticketangeboten im Internet und hat deshalb Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie der Freizeitpark mitteilte, bieten aktuell betrügerische Websites und Fake-Shops vermeintliche Tickets an, die nicht vom Park stammen und demnach nicht zum Eintritt berechtigen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Gäste werden gebeten, Tickets ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Parks zu kaufen - also über die eigenen Websites und die App sowie über autorisierte Vertriebspartner. «Bei vermeintlich besonders günstigen Angeboten oder unbekannten Ticketshops ist grundsätzlich Vorsicht geboten», hieß es von einer Park-Sprecherin. In der laufenden Saison kosten Tageskarten - abhängig vom jeweiligen Tag - 67 Euro oder 76 Euro für Erwachsene, der ermäßigte Preis liegt bei 56,50 Euro oder 65 Euro.