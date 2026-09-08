Freizeitpark

Europa-Park erstattet Anzeige wegen Fake-Ticketverkäufen

Betrügerische Websites bieten Fake-Tickets für den Europa-Park an. Der Park reagiert und gibt Tipps für Besucher.

Der Park warnt vor unbekannten Ticketshops. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Park warnt vor unbekannten Ticketshops. (Archivbild)

Rust (dpa/lsw) - Der Europa-Park warnt vor gefälschten Ticketangeboten im Internet und hat deshalb Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie der Freizeitpark mitteilte, bieten aktuell betrügerische Websites und Fake-Shops vermeintliche Tickets an, die nicht vom Park stammen und demnach nicht zum Eintritt berechtigen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Gäste werden gebeten, Tickets ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Parks zu kaufen - also über die eigenen Websites und die App sowie über autorisierte Vertriebspartner. «Bei vermeintlich besonders günstigen Angeboten oder unbekannten Ticketshops ist grundsätzlich Vorsicht geboten», hieß es von einer Park-Sprecherin. In der laufenden Saison kosten Tageskarten - abhängig vom jeweiligen Tag - 67 Euro oder 76 Euro für Erwachsene, der ermäßigte Preis liegt bei 56,50 Euro oder 65 Euro.

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