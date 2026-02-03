Dieter Zetsche

Ex-Daimler-Chef als Zeuge vor Gericht - Vernehmung beginnt

Anleger verlangen von Mercedes-Benz Schadenersatz wegen angeblicher Abgasverstöße bei Dieselautos. In Stuttgart läuft dazu ein Musterverfahren. Nun wird der frühere Daimler-Chef als Zeuge vernommen.

Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche kommt am Gerichtsgebäude in Stuttgart an. Foto: Marijan Murat/dpa
Stuttgart (dpa) - Die Vernehmung von Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat begonnen. Das OLG verhandelt eine Musterklage gegen Mercedes-Benz rund um angeblichen Abgasbetrug. Bereits am Vormittag wurde ein früheres Vorstandsmitglied als Zeuge vernommen.

Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt. Zahlreiche Anleger werfen dem börsennotierten Stuttgarter Autobauer vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben - und verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz.

Zetsche sollte im Rahmen der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen werden, ob der damalige Vorstand einst strategisch entschieden habe, EU-Abgasnormen zu umgehen und ob dazu in den Jahren 2012 bis 2018 unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden seien, teilte das Gericht vorab mit. Mercedes bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, schrieb das OLG.

