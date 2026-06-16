Ex-Eintracht-Coach Toppmöller wird Trainer in Lens

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Eintracht-Coach Dino Toppmöller wird neuer Trainer des französischen Vizemeisters RC Lens. Toppmöller erhält einen Vertrag bis 2028, wie der Club mitteilte.

Toppmöller war im Januar beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Toppmöller soll der Wunschkandidat der Franzosen gewesen sein, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen werden und in der Liga zuletzt hinter Paris Saint-Germain auf Platz zwei landeten.

Nicht die erste Auslandsstation für Toppmöller

Im Norden Frankreichs tritt der Ex-Profi die Nachfolge von Pierre Sage an, von dem sich Lens getrennt hatte. Sage habe um eine Vertragsauflösung gebeten, damit er als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechseln kann. Der Wechsel ist bereits bestätigt.

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