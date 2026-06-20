Bundestrainer

Nagelsmann gratuliert Ex-Frankfurt-Trainer zu neuem Job

Julian Nagelsmann hat einige Jahre eng mit Dino Toppmöller zusammengearbeitet. Entsprechend groß ist die Freude des Bundestrainers, dass sein früherer Assistent einen neuen Club gefunden hat.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wünscht Ex-Eintracht-Coach Dino Toppmöller für dessen neuen Job alles Gute. Foto: Christian Charisius/dpa
Bundestrainer Julian Nagelsmann wünscht Ex-Eintracht-Coach Dino Toppmöller für dessen neuen Job alles Gute.

Toronto (dpa/lhe) - Julian Nagelsmann hat Eintracht Frankfurts Ex-Trainer Dino Toppmöller zu dessen neuer Aufgabe beim französischen Erstligisten RC Lens gratuliert. «Ich freue mich, dass er den Job bekommen hat. Es ist eine super Chance für ihn», sagte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Spiel der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste in Toronto. 

Toppmöller habe seiner Ansicht nach in Frankfurt «einen guten Job gemacht, war ein herausragender Co-Trainer und kann sich jetzt in der Ligue 1 beweisen, auch im internationalen Geschäft. Er ist ein super Mensch und daher freue ich mich immer, wenn es in deren Karrieren auch weitergeht. Das hat er sich verdient», so Nagelsmann.

Gemeinsame Vergangenheit

Toppmöller arbeitete von Sommer 2020 bis Ende März 2023 als Co-Trainer von Nagelsmann (38) bei RB Leipzig und Bayern München, ehe er vor drei Jahren bei der Eintracht seinen ersten Chefposten in der Bundesliga antrat. Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten trennten sich die Hessen Mitte Januar jedoch von dem 45-Jährigen.

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Julian Nagelsmann und Dino Toppmöller arbeiteten einige Jahre zusammen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Julian Nagelsmann und Dino Toppmöller arbeiteten einige Jahre zusammen. (Archivbild)

Vor wenigen Tagen unterschrieb Toppmöller in Lens einen Zweijahresvertrag. «Ich war jetzt nicht super überrascht, habe aber auch nicht damit gerechnet. Aber ich frage jetzt auch nicht jeden, wie es um den aktuellen Jobstatus steht. Insofern war es eher Freude als Überraschung», sagte Nagelsmann über den neuen Job seines früheren Assistenten.

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