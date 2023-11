Ex-Kraftwerk-Mitglied Bartos vertont Stummfilm-Klassiker

Frankfurt/Main (dpa) - Früher Techno, jetzt Filmmusik: Karl Bartos (71), ehemaliges Mitglied der Gruppe Kraftwerk, hat einen Stummfilm-Klassiker aus dem Jahr 1920 vertont. Musik und Sounddesign zu dem expressionistischen Psychothriller «Das Cabinet des Dr. Caligari» werden am 17. Februar 2024 in der Alten Oper Frankfurt uraufgeführt. Danach gibt es im Laufe des Jahres 2024 weitere Aufführungen in Berlin, Dresden, Hamburg und München, wie der Auftraggeber des Werks, die Alte Oper, am Donnerstag bekannt gab.