Ex-Ministerin Stark-Watzinger berät Laserfusionsunternehmen
Bettina Stark-Watzinger unterstützt künftig das Laserfusionsunternehmen Focused Energy. Die ehemalige Bildungsministerin will Innovation voranbringen, sagt sie.
Darmstadt (dpa) - Die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger geht als Beraterin zum Laserfusionsunternehmen Focused Energy. Sie werde es «bei der Industrialisierung der Fusionsenergie unterstützen», teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Sie habe viele Jahre politische Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung mitgestaltet, wird Stark-Watzinger zitiert. «Jetzt freue ich mich darauf, Innovation auch ganz konkret zu begleiten und voranzubringen.» Die Hessin war von 2021 bis zum Bruch der Ampel-Koalition 2024 FDP-Bundesbildungsministerin. «Focused Energy» ist ein 2021 von der Technischen Universität Darmstadt ausgegründetes deutsch-amerikanisches Unternehmen.