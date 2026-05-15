Politik und Wirtschaft

Ex-Ministerin Stark-Watzinger berät Laserfusionsunternehmen

Bettina Stark-Watzinger unterstützt künftig das Laserfusionsunternehmen Focused Energy. Die ehemalige Bildungsministerin will Innovation voranbringen, sagt sie.

Stark-Watzinger soll das Unternehmen beraten. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Stark-Watzinger soll das Unternehmen beraten. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger geht als Beraterin zum Laserfusionsunternehmen Focused Energy. Sie werde es «bei der Industrialisierung der Fusionsenergie unterstützen», teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

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Sie habe viele Jahre politische Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung mitgestaltet, wird Stark-Watzinger zitiert. «Jetzt freue ich mich darauf, Innovation auch ganz konkret zu begleiten und voranzubringen.» Die Hessin war von 2021 bis zum Bruch der Ampel-Koalition 2024 FDP-Bundesbildungsministerin. «Focused Energy» ist ein 2021 von der Technischen Universität Darmstadt ausgegründetes deutsch-amerikanisches Unternehmen.

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