Stark-Watzinger will FDP-Landesliste anführen - Parteitag

Wiesbaden/Wetzlar (dpa/lhe) - Nach dem Bruch der Berliner Ampel-Koalition will die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erneut in den Bundestag einziehen. Bei einem FDP-Parteitag in Wetzlar will sich die 56-Jährige heute als hessische Spitzenkandidatin ihrer Partei für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar nominieren lassen.