Stark-Watzinger will FDP-Spitzenkandidatin in Hessen werden

Ex-Landeschefin Ypsilanti aus SPD ausgetreten

Innenministerin Faeser will sich am Wochenende offiziell zur SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen küren lassen. Beim Parteitag in Hanau dürften aber nicht nur die Themen auf der Tagesordnung zur Sprache kommen.