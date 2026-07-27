Ex-Profi Wiedwald in der Kommunalpolitik: «Meckern so viele»

Verden/Aller (dpa) - Der ehemalige Fußball-Profi Felix Wiedwald geht in die Kommunalpolitik. Der einstige Bundesliga-Torhüter des SV Werder Bremen und von Eintracht Frankfurt kandidiert in Verden für die CDU für den Stadtrat und den Kreis, berichtet die Mediengruppe «Kreiszeitung». Die Kommunalwahlen in Niedersachsen sind am 13. September.

«Es meckern so viele, aber nur wenige machen mit in der Politik und übernehmen Verantwortung. Das ist bei mir anders!», sagte der 36-Jährige der Mediengruppe «Kreiszeitung».

Wiedwald arbeitet im Hauptberuf als Scout für Werder Bremen. «Das ist ein Fulltime-Job. Aber ich will mir, wie die vielen anderen Politiker auch, die Zeit dafür nehmen», sagte er. Er ist seit Herbst 2025 Mitglied der CDU.

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