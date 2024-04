Ex-SAP-Vorstand leitet Aufsichtsrat von Merck dauerhaft

Darmstadt (dpa) - Der frühere SAP-Vorstand Michael Kleinemeier leitet dauerhaft den Aufsichtsrat des Pharma- und Chemiekonzerns Merck. Der 67-Jährige wurde im Anschluss an die Merck-Hauptversammlung am Freitag als Vorsitzender für vier Jahre an die Spitze des Gremiums gewählt, teilte das Dax-Unternehmen in Darmstadt mit. Der Diplom-Kaufmann gehört dem Merck-Aufsichtsrat seit 2019 an.