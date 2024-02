Ex-SAP-Vorstand leitet übergangsweise Aufsichtsrat von Merck

Darmstadt (dpa) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat übergangsweise einen neuen Aufsichtsratschef. Michael Kleinemeier (66) leite das Kontrollgremium bis zur Merck-Hauptversammlung am 26. April, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mit. Der frühere SAP-Vorstand Kleinemeier gehört dem Merck-Aufsichtsrat bereits seit 2019 an. Im Anschluss an die Hauptversammlung soll der dann neu formierte Aufsichtsrat einen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen, hieß es.