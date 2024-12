Ex-Trainer soll vergewaltigt haben: Urteil wird verkündet

Hattersheim/Frankfurt (dpa/lhe) - In dem Prozess gegen einen ehemaligen Jugend-Fußballtrainer wegen sexuellen Missbrauchs soll am Morgen (9.15 Uhr) das Urteil verkündet werden. Der 37-Jährige musste sich in dem Prozess im Frankfurter Landgericht erneut unter anderem dem Vorwurf der Vergewaltigung und Körperverletzung von Kindern und Jugendlichen stellen; zuvor hatte der Bundesgerichtshof (BGH) ein früheres Urteil wegen eines Verfahrensfehlers teilweise aufgehoben. Die Öffentlichkeit wurde in dem Prozess zum Schutz der Opfer größtenteils ausgeschlossen.