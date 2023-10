Experimenteller Murot-«Tatort» kommt auf schwache TV-Quote

In der Frankfurter Folge «Murot und das Paradies» ging es um künstlich erzeugte Glücksgefühle. So war den Mordopfern der Nabel entfernt und operativ durch einen Port ersetzt worden, mit dem sie an eine künstliche Nabelschnur andocken konnten. Auch Murot wird diesem Eingriff unterzogen. Er begegnet in seiner manipulierten Gedankenwelt dem Massenmörder Adolf Hitler und greift den Diktator an. Auf der «Tatort»-Facebook-Seite spaltete der hessische Krimi die Gemüter.