Experte: Parteien sind getrieben von Rechtsaußen

Marburg (dpa/lhe) - Der Leiter des Demokratiezentrums Hessen, Reiner Becker, fürchtet eine weitere Zunahme von Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit in Hessen und Deutschland. Es gebe keinerlei Anlass für Entwarnung, sagte der Politikwissenschaftler von der Marburger Philipps-Universität der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle habe vor allem seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober sprunghaft zugenommen. Zudem bestätige sich der Trend der vergangenen Jahre, dass der harte Kern der rechtsextremen Szene unübersichtlicher werde. Und es fänden Aktivitäten im Verborgenen bis hin zu Anschlagsplänen statt - wie sich zuletzt bei der Festnahme eines mutmaßlichen Rechtsextremisten im Landkreis Limburg-Weilburg gezeigt habe.

Auch das Erstarken der rechtspopulistischen AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern bereitet Becker Sorgen. Die Partei als «parlamentarischer Arm von Teilen der rechtsextremen Bewegung» habe sich mittlerweile «vollständig etabliert». Die Entwicklung gehe auch mit einer gewissen Gewöhnung einher, wie gesellschaftliche und politische Diskurse inzwischen geführt würden, findet der Experte. Da die gesellschaftlichen Herausforderungen und Krisen tendenziell zunehmen, dürften sich die Probleme noch verschärfen.

Die etablierten Parteien seien beim Thema Flucht und Migration «sehr getrieben von Rechtsaußen» - dies zeige sich nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Mit dem Thema habe die AfD auch bei den Landtagswahlen punkten können - und dies vor allem im ländlichen Raum, wo sie in einigen Dörfern zur stärksten Kraft geworden sei.

Ihre Wählerschaft finde die Partei nicht nur in ländlichen Regionen, sondern auch in Stadtteilen, in denen viele Menschen mit geringem Einkommen leben, sowie bei Bürgerinnen und Bürgern, die Angst vor sozialem Abstieg hätten. Den Menschen werde klar, dass das «Wohlstandsversprechen», das die Bundesrepublik lange Zeit prägte, nicht mehr einlösbar sei, sagte Becker.