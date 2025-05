Rechter Terror: «Die Rückkehr der Baseballschläger-Jahre»

Karlsruhe/Haiger/Marburg (dpa/lhe) - Die Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle aus Jugendlichen und Heranwachsenden zeigt aus Expertensicht, dass die Radikalisierung junger Menschen «eine neue Qualität» erreicht hat. In den vergangenen Jahren sei zunehmend die Bildung junger, gewaltbereiter Gruppen zu beobachten, die teils auch in Kontakt mit rechtsextremen Kleinparteien stehen oder als deren Ableger entstehen, sagte der Leiter des an der Marburger Philipps-Universität angesiedelten Demokratiezentrums Hessen, Reiner Becker, der Deutschen Presse-Agentur.