Rechter Terror- 14-Jähriger aus Mittelhessen in U-Haft

Karlsruhe/Haiger (dpa/lhe) - Er soll sich als jüngstes Mitglied an einer mutmaßlichen rechten Terrorgruppe beteiligt haben, jetzt ist ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Raum Haiger in Mittelhessen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Bundesanwaltschaft war am frühen Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern gegen die mutmaßliche Terrorgruppe vorgegangen.