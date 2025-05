Rechter Terror? Weitere Verdächtige in Karlsruhe vorgeführt

Karlsruhe (dpa) - Knapp eine Woche nach der bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle sind drei weitere Verdächtige in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Der Richter eröffnete den jungen Männern am Montag und Dienstag neue Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte.