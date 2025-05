Junge Rechtsterroristen? Alle Festgenommenen in U-Haft

Karlsruhe (dpa) - Nach der bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle sind alle fünf der jungen Festgenommenen in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof eröffnete am Morgen den letzten zwei Beschuldigten die Haftbefehle und setzte diese in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Die Festgenommenen sind zwischen 14 und 18 Jahre alt.