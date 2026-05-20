Explosion in Borken - Polizei fasst Tatverdächtigen
Ein Knallkörper explodiert vor einem Betrieb, ein Mensch wird verletzt. Die Polizei bittet nach der Festnahme eines Verdächtigen um Hinweise von Zeugen auf der Suche nach einem weiteren Verdächtigen.
Borken (dpa/lhe) - Nach einer Sprengstoffexplosion vor dem Eingang eines Handwerksbetriebs in Borken (Schwalm-Eder-Kreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei der Detonation am späten Dienstagnachmittag habe eine Person ein Knalltrauma erlitten und sei zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Beamten mit. Der Eingangsbereich des Gebäudes wurde beschädigt.
Nach ersten Ermittlungen legten zwei Personen einen Knallkörper vor dem Betrieb ab und zündeten ihn. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der zweite Verdächtige konnte zu Fuß im Bereich der Autobahnraststätte Edermünde an der A49 flüchten. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach ihm. Die Ermittler hoffen nun auf die Aussagen möglicher Zeugen.