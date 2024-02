AG der Polizei sucht Zeugen nach Taschen-Explosion

Kassel (dpa/lhe) - Nachdem vor wenigen Wochen eine Tasche in einem Hauseingang in Kassel explodiert ist, sucht eine eigene Arbeitsgruppe (AG) der Polizei aktuell nach Zeugen. Die «AG Tasche» wurde unmittelbar nach der Tat eingerichtet und arbeitet seitdem an der Aufklärung des Falls, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Die Ermittler haben bereits zahlreiche Zeugen befragt und Beweismittel untersucht.