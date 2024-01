Polizeieinsatz wegen brennendem Gegenstand

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel hat ein brennender Gegenstand in der Wilhelmshöher Allee einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es soll dort auch «kleinere Explosionen» gegeben haben, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Montagabend. Eine Frau, die sich dem Gegenstand genähert habe, habe sich mit leichten Verletzungen gemeldet. Der Bereich sei abgesperrt, man gehe von keiner weiteren Gefahr aus, sagte der Sprecher. Experten seien vor Ort, um den Gegenstand zu prüfen.