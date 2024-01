Nach Taschenbrand: Staatsschutz ermittelt

Kassel (dpa/lhe) - Nachdem am Montagnachmittag eine vor einem Mehrfamilienhaus in Kassel stehende Tasche gebrannt hat, ermittelt nun neben Staatsanwaltschaft und Polizei auch der Staatsschutz. Die Hintergründe der Tat seien aktuell noch unklar, auch Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv lägen bislang nicht vor, teilten die Behörden in einer gemeinsamen Pressemeldung am Dienstag mit. «Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gehen aktuell in alle Richtungen.» Da sich in dem betroffenen Gebäude auch eine Computerschule für Frauen befinde, die unter anderem Kurse für Migrantinnen anbiete, könne zudem eine politisch motivierte Tat momentan nicht ausgeschlossen werden.