Staatsschutz ermittelt weiter wegen Schaden an Kieswerk

Langen (dpa/lhe) - Wegen der Schäden am Kieswerk am Langener Waldsee ermittelt weiter der Staatsschutz. Aktuell gehe man mehreren Hinweisen nach, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstag mit. Maskierte hatte am Samstagnachmittag Förderbänder zerschnitten und Motoren beschädigt. An der Förderanlage entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 50.000 Euro.