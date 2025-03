Brandanschlag in Gießen - Bekennerschreiben aufgetaucht

Gießen (dpa/lhe) - Mitte März sind vor der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen für Geflüchtete drei Geldtransporter in Brand geraten - nun ist ein Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht. Darin heißt es unter anderem: «Wir haben am 17.03. die Koordinationsstelle der Bezahlkarte in Hessen mit Brandsätzen angegriffen.»