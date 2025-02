Weniger Geflüchtete kommen in Erstaufnahmeeinrichtung an

Gießen (dpa/lhe) - In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen entwickeln sich die Zugangszahlen geflüchteter Menschen nach dem Jahresbeginn weiter moderat. Wöchentlich kämen derzeit etwa 330 Menschen in der Einrichtung in Gießen an, die meisten davon aus der Ukraine. Im vergangenen Jahr seien es regelmäßig etwa 500 bis 700 Geflüchtete pro Woche gewesen, sagte der zuständige Abteilungsleiter beim Regierungspräsidium Gießen, Manfred Becker. Schon 2024 hatte die hessische Erstaufnahmeeinrichtung deutlich weniger Zugänge registriert als noch 2023.