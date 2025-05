Bezahlkarte in Erstaufnahme des Landes komplett eingeführt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen soll die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge in dieser Woche abgeschlossen werden. Dann seien alle anspruchsberechtigten erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner mit der Karte ausgestattet, teilte Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) in Wiesbaden mit. Bis 9. Mai seien in der Erstaufnahmeeinrichtung insgesamt 3.527 Karten ausgegeben worden.