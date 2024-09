Bezahlkarte für Geflüchtete kann kommen

Nachdem die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Vergabeverfahren zur Bezahlkarte gefallen ist, hat der Kabinettausschuss Koordinierung Asyl- und Flüchtlingspolitik der Landesregierung in Wiesbaden am Donnerstag Einzelheiten zur landeseinheitlichen Einführung der Bezahl-Karten für Geflüchtete beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Diese sehen demnach vor, dass das Land die Kosten für das Vergabeverfahren, für die Bereitstellung des Bezahlkartensystems sowie für die Anbindung an die jeweiligen Fachverfahren trägt.