Plenardebatte über Bezahlkarte für Geflüchtete

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Plenardebatte am Donnerstag wollen die Parlamentarier im hessischen Landtag über die geplante Bezahlkarte für Asylsuchende diskutieren. Alle Bundesländer planen eine Einführung einer solchen Karte. Hessen geht mit 13 weiteren Ländern bei dem Vergabeverfahren gemeinsam vor. Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Asylbewerber Geld an ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen. Auf der Tagesordnung im Plenum stehen am Donnerstag zudem unter anderem Debatten über die Schuldenbremse, die Gleichstellung der Frau und über Demokratieförderung. Außerdem sollen die Mitglieder des Staatsgerichtshofs vereidigt werden.