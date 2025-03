Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Brand dreier Autos in Gießen ist ein geschätzter Gesamtschaden von 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, standen bereits alle drei Autos in Vollbrand als das Feuer gemeldet wurde. Da die Autos relativ nah an einer Gebäudefassade standen, barsten auch Scheiben des Gebäudes. Die Brandursache ist derzeit unklar.