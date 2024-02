Maskierte Gruppe beschädigt Kiesgrube in Langen

Langen (dpa/lhe) - Unbekannte sind auf das Gelände der Kiesgrube am Langener Waldsee eingebrochen und haben dort einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Eine größere Gruppe habe die Förderbänder zerschnitten und deren Antriebsmotoren beschädigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Gebäude beschmierten die maskierten und mit Maleranzügen bekleideten Täter laut Polizei mit Schriftzügen. Die Tat geschah den Angaben zufolge bereits am Samstag.