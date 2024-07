Wieder Protest gegen Kiesabbau im Langener Wald

Langen (dpa/lhe) - Aus Protest gegen erwartete Rodungen für den Abbau von Kies in einem Wald bei Langen in Südhessen haben Aktivisten nach einem Polizeieinsatz am Wochenende eine Mahnwache organisiert. Sie errichteten eine Plattform in rund vier Metern Höhe zwischen Bäumen. Die Beamten wiesen zunächst auf damit verbundene Sturzrisiken hin, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Vorerst blieb die Holzkonstruktion aber bestehen. Mehrere Aktivisten übernachteten vor Ort.