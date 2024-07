Protest gegen Kiesabbau - Aktivisten bauen Plattform im Wald

Ein Polizeisprecher sagte, Kollegen seien in ausreichender Zahl gekommen. Es gehe um Gefahrenabwehr bei womöglich «nicht ganz sicheren Konstruktionen» in den Bäumen. Ein Sprecher der Besetzer erklärte, diese hätten wegen der angerückten Beamten vorerst nur eine einzige größere Plattform in etwa vier Metern Höhe bauen können. Die Polizei habe das Versammlungsrecht beeinträchtigt, indem sie später ankommende Aktivisten davon abhalte, zu der Demo zu gelangen. Die Aktion «Jetzt langt’s! Langener Bannwald besetzt» werde in den kommenden Tagen fortgeführt.