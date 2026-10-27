Explosion in Garage - Elektroauto in Flammen

Ettenheim (dpa/lsw) - Bei einer Explosion an einem Elektroauto in Ettenheim (Ortenaukreis) ist eine Frau verletzt worden. Sie erlitt nach Polizeiangaben ein Knalltrauma und wurde ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand an dem Auto ausgelöst, hieß es von den Ermittlern.