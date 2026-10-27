Brände

Explosion in Garage - Elektroauto in Flammen

Ein lauter Knall in einer Garage und ein brennendes Auto: Bei dem Vorfall im Ortenaukreis wird eine Frau verletzt. Was die Polizei bislang darüber weiß.

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ettenheim (dpa/lsw) - Bei einer Explosion an einem Elektroauto in Ettenheim (Ortenaukreis) ist eine Frau verletzt worden. Sie erlitt nach Polizeiangaben ein Knalltrauma und wurde ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand an dem Auto ausgelöst, hieß es von den Ermittlern. 

Die genaue Ursache sei noch unklar. Anrufer hatten die Explosion am Montagabend gemeldet. Flammen griffen von der Garage, in der das Auto stand, auf einen Anbau übe. Die Druckwelle beschädigte demnach Fenster und ein Schaufenster. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brennendes Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz
Brände

Brennendes Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz

Zunächst brennt in einem Mehrfamilienhaus ein Balkon. Dann greifen die Flammen auf den Dachstuhl über. Der Schaden ist hoch.

22.03.2026

Garage in Flammen - 100.000 Euro Schaden bei Brand
Verkehr

Garage in Flammen - 100.000 Euro Schaden bei Brand

Mitten in der Nacht steht eine Doppelgarage in Flammen – das Feuer droht auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Ursache bleibt zunächst unklar.

08.11.2025

Auto fängt in einer Garage Feuer - Schaden rund 100.000 Euro
Brände

Auto fängt in einer Garage Feuer - Schaden rund 100.000 Euro

Im Motorraum kommt es zu einem technischen Defekt und ein Feuer bricht aus - das gesamte Auto brennt aus. Über der Garage lebt ein Senior in einer Wohnung.

09.08.2025

Carport und Garage brennen - mehrere Menschen verletzt
Brände

Carport und Garage brennen - mehrere Menschen verletzt

Ein Carport steht in Flammen. Das Feuer greift auf eine Garage über. Als Ursache für den Brand schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

19.06.2025

Auto auf Parkplatz steht in Flammen
Brand auf Parkplatz

Auto auf Parkplatz steht in Flammen

Mitten in der Nacht sieht ein Zeuge ein brennendes Auto. Die Feuerwehr rückt aus. Vieles bleibt unklar.

09.02.2025