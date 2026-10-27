Explosion in Garage - Elektroauto in Flammen
Ein lauter Knall in einer Garage und ein brennendes Auto: Bei dem Vorfall im Ortenaukreis wird eine Frau verletzt. Was die Polizei bislang darüber weiß.
Ettenheim (dpa/lsw) - Bei einer Explosion an einem Elektroauto in Ettenheim (Ortenaukreis) ist eine Frau verletzt worden. Sie erlitt nach Polizeiangaben ein Knalltrauma und wurde ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand an dem Auto ausgelöst, hieß es von den Ermittlern.
Die genaue Ursache sei noch unklar. Anrufer hatten die Explosion am Montagabend gemeldet. Flammen griffen von der Garage, in der das Auto stand, auf einen Anbau übe. Die Druckwelle beschädigte demnach Fenster und ein Schaufenster. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro.