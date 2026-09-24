Explosion in Müllfahrzeug wegen Spraydosen
Spraydosen in Gelben Säcken führten in Geislingen zu einer Explosion im Müllfahrzeug. Warum Restgas in Dosen gefährlich werden kann.
Geislingen (dpa/lsw) - In einem Müllfahrzeug in Geislingen (Zollernalbkreis) sind Spraydosen explodiert und haben einen Brand ausgelöst. Die Dosen hätten sich Gelben Säcken befunden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer hatte diese zuvor eingeladen. Schließlich kam es zu einer Explosion und einem Brand.
Der Fahrer reagierte schnell und lud die brennenden Säcke in einer Sackgasse ab, wo die Feuerwehr sie löschte. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Verursacher sei bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Strafrechtliche Konsequenzen habe er allerdings nicht zu befürchten.
In Gelbe Säcke, die es in Teilen in Baden-Württemberg gibt, dürfen nur vollständig entleerte Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen entsorgt werden. Dies gilt auch für Spraydosen. Sie dürfen nur drucklos hinein, da Restgas explosionsartig reagieren und dadurch Brände verursachen kann, wie im Fall in Geislingen geschehen.