Bild
Winterwetter

Unfall auf eisiger Straße – Fahrer leicht verletzt

Ein Wendemanöver missglückt. Auf einem eisigen Weg gerät ein Müllfahrzeug ins Rutschen und kippt.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 75.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 75.000 Euro. (Symbolbild)
