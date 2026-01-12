Winterwetter Unfall auf eisiger Straße – Fahrer leicht verletzt Ein Wendemanöver missglückt. Auf einem eisigen Weg gerät ein Müllfahrzeug ins Rutschen und kippt. 12.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Lino Mirgeler/dpa Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 75.000 Euro. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Winterwetter Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf glatter Straße Ein Kastenwagen gerät in den Gegenverkehr, dort kommt ihm ein Auto entgegen. 09.01.2026 Blaulicht Heidelberg: Unfall nach falschem Wendemanöver - Beifahrerin verletzt Am Mittwoch kam es am Czernyring zu einem Unfall wegen eines illegalen Wendemanövers, bei dem eine Person verletzt wurde. 11.12.2025 Falkenstein Arbeiter wird in Müllfahrzeug gezogen und schwer verletzt Der Kollege des 23-Jährigen handelt geistesgegenwärtig - und kann das Schlimmste verhindern. 16.07.2025 Festnahme Mann vor Müllfahrzeug gestoßen - 29-Jähriger verdächtig Ein Mann wird im Enzkreis auf eine Straße gestoßen. Ein herannahendes Fahrzeug kann nicht mehr anhalten. Die Polizei äußert sich zu dem Vorfall. 10.05.2025 Pforzheim Drei Menschen bei missglücktem Wendemanöver leicht verletzt 30.04.2023