Explosion in Parkhaus – Drei Autos beschädigt
Mitten in Friedberg knallt es am Abend. Gab es einen technischen Defekt oder steckte Absicht dahinter? Die Ermittlungen laufen.
Friedberg (dpa/lhe) - Bei einer Explosion in einem Parkhaus mitten in Friedberg sind drei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Schaden werde auf etwa 40.000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Explosion war am Mittwochabend an einem geparkten Auto entstanden. Ob es sich um einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Tat handelte, muss noch ermittelt werden.