Explosionsgefahr nach Brand - 24-stündiger Einsatz beendet

Ettlingen (dpa/lsw) - Nach 24 Stunden hat die Feuerwehr in Ettlingen einen Einsatz rund um einen Gebäudebrand in einem Gewerbegebiet beendet, bei dem zwischenzeitlich wegen Explosionsgefahr Anwohner und Beschäftigte evakuiert worden waren. Hintergrund waren erhitzte Gasflaschen. Als eine Fachfirma diese entsorgt hatte, konnten alle Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder abrücken, wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Karlsruhe mitteilte.

Die Feuerwehr war am Dienstag gegen 17.00 Uhr wegen eines Dachstuhlbrands alarmiert worden. Es brannte den Angaben zufolge in einem Gebäude, das zum Abbruch vorgesehen war. Weil sich Gasflaschen unkontrolliert aufgeheizt hatten, wurde ein Bereich im Umkreis von 200 Meter sicherheitshalber evakuiert. Betroffene konnten laut Mitteilung in einem Hotel unterkommen.

Mit einem Spezialbagger wurden einige Gasflaschen geborgen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die übrigen hätten vollständig im Wasser gelegen. Um 23.00 Uhr habe deshalb auch Entwarnung gegeben werden können.